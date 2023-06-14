Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан 23 мая 2023 года в соответствии с представлением инициировавших его депутатов Парламента Республики Казахстан.

Документ разработан в целях реализации поручения Главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд - детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения граждан Республики Казахстан с целью возможности при достижении ими совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений.

Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году. Это уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты. Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет.

Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств.

Учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплата целевых накоплений будут осуществляться Единым накопительным пенсионный фондом.

Для соблюдения целевого использования средств на счетах предлагается определить уполномоченных операторов (банки второго уровня) с которыми будет работать АО «ЕНПФ».

Использование средств должно осуществляться с соблюдением требований законодательства в области государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) и в области жилищных строительных сбережений или договора о приобретении жилья (участии в долевом строительстве).