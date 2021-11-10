Мажилис одобрил в первом чтении поправки в налоговое законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат Мажилиса Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты, документ разработан в целях реализации отдельных поручений Главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике.

Было отмечено, что в целях исполнения поручения Президента, данного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года в законопроекте предусмотрено исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель.

Также в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом предлагается уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан»;

- предоставить право с 1 января 2021 года исчислять налог на отдельные транспортные средства категории В по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности;

- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога жилье физического лица;

- предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки;

- предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции - в день отгрузки алкогольной продукции, при представлении обязательства о целевом использовании учетно-контрольной марки и банковской гарантии или залога имущества.

В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено в том числе на противодействие теневой экономике, законопроектом предлагается имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

- предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);

- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

- пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.

Напомним, в Казахстане планируют повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков.