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Мажилис одобрил ратификацию договора, направленного на охрану товарных знаков в ЕАЭС

Автор:  
Серик Сабеков
3 Марта 2021, 11:03
Мажилис одобрил ратификацию договора, направленного на охрану товарных знаков в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты отметил, что договором предусмотрены порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС, права заявителей и правообладателей, а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при рассмотрении соответствующих заявок.

«Целью данного проекта Закона является создание региональной системы регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров», - сообщил Марат Бекетаев.

Глава минюста добавил, что введение региональной системы регистрации указанных объектов предусмотрено Договором о евразийском экономическом союзе (ратифицирован Республикой Казахстан Законом РК от 14 октября 2014 года № 240-V).

«Преимущество данной системы заключается в возможности получения одного охранного документа, действующего одновременно на территории пяти государств. Одним из наиболее важных факторов для получения соответствующей охраны в отношении объектов промышленной собственности является дата приоритета поданной заявки. Данная система позволит путем подачи одной заявки устанавливать одну дату приоритета в пяти государствах», - пояснил Марат Бекетаев.

Было отмечено, что ратификация договора не приведет к ущемлению прав владельцев национальных товарных знаков, вместе с тем позволит повысить уровень защиты отечественных предпринимателей, ориентированных на евразийский рынок.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза».


Мажилис   Минюст   Экономика   ЕАЭС  
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