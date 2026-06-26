Мажилис одобрил поправку Сената по углеродным единицам
Мажилис согласился с поправкой Сената в закон по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики».
Как отметили в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, изменение, внесенное Сенатом, не меняет концепцию закона и не ухудшает его содержание.
Поправка предусматривает снижение доли углеродных единиц, резервируемых государством в счет определяемого на национальном уровне вклада Казахстана в глобальное реагирование на изменение климата.
По итогам рассмотрения комитет предложил согласиться с изменением, внесенным Сенатом.
Напомним, ранее сенаторы предложили новую редакцию одной из статей и вернули документ в Мажилис. Документ направлен на цифровизацию экологической сферы, совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, развитие механизмов климатического регулирования и углеродных офсетов, улучшение работы Национальной гидрометеорологической службы, а также повышение эффективности экологического регулирования и контроля.