Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам экологии

На пленарном заседании Сената во втором чтении рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики», передает корреспондент агентства Kazinform.

Сенаторы предложили новую редакцию одной из статей и вернули документ в Мажилис.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Экологический и Водный кодексы, а также в семь законов Республики Казахстан.

Как отметил сенатор Султан Дуйсембинов, документ направлен на цифровизацию экологической сферы, совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, развитие механизмов климатического регулирования и углеродных офсетов, улучшение работы Национальной гидрометеорологической службы, а также повышение эффективности экологического регулирования и контроля.

Кроме того, законом уточняются отдельные нормы, касающиеся проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний.

В частности, документ предусматривает:

сокращение сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением морской разведки);

совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов;

закрепление полномочий местных исполнительных органов по организации сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;

определение оператора системы реализации дериватов сайгака и регулирование порядка их продажи;

внедрение механизмов климатического финансирования, предусмотренных статьей 6 Парижского соглашения, а также регулирование порядка реализации рыночных механизмов.

По словам сенатора, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению Комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий дополнительно рассмотрел положения новой статьи 288-1 Экологического кодекса, регулирующей порядок учета результатов проектов, реализуемых на основе рыночных механизмов Парижского соглашения для выполнения национальных обязательств Казахстана.

По итогам обсуждения с участием заинтересованных государственных органов комитет пришел к выводу о необходимости корректировки пункта 6 данной статьи для создания более благоприятных условий по привлечению международного климатического финансирования и повышению инвестиционной привлекательности климатических проектов.

В связи с этим сенаторы не одобрили указанную норму и приняли решение вернуть закон в Мажилис, предложив новую редакцию статьи.

В мае этого года в Мажилисе обсудили внедрение нового механизма, направленного на снижение последствий изменения климата в Казахстане в рамках реализации Парижского соглашения.