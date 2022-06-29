29 Июня 2022 12:37

Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам племенного животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Аскарбек Уисимбаев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты, законопроект одобрен Мажилисом в первом чтении 2 февраля текущего года.

«В проект закона внесены поправки, связанные с изменением подходов к осуществлению деятельности субъектов племенного животноводства, предотвращением коррупционных рисков, проведением различных видов оценок племенных животных, расширением деятельности научных организаций сельскохозяйственного профиля и в целом развития племенного дела для повышения генетического потенциала и продуктивности разводимых пород животных, увеличения численности их поголовья», - сказал Аскарбек Уисимбаев.

Как отметил депутат, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на дальнейшее развитие целей внесения законопроекта, уточнение и улучшение его содержания. Сохранен уведомительный порядок деятельности субъектов в области племенного животноводства для племенного центра, дистрибьютерного центра по реализации семени и эмбрионов племенных животных, бонитера, техника-осеменатора и специалиста по трансплантации (пересадке) эмбрионов.

Кроме того, регламентированы положения по проведению геномной оценки и молекулярно-генетической оценки животных, что повысит прогресс селекции по основным хозяйственно полезным признакам животных.

Для повышения продуктивных и племенных качеств животных регламентированы нормы, касающиеся использования и реализации племенной продукции (материала) - семени и эмбрионов.

Наряду с племенными животными, законопроектом предусмотрены нормы по учету животных, не являющихся племенными, но вовлеченных в селекционный процесс и непосредственно влияющих на развитие племенного дела.

Депутатами внесены также поправки по совершенствованию деятельности республиканских палат. В целях своевременного пресечения и недопущения нарушений в области племенного животноводства предусмотрено осуществление ведомством уполномоченного органа профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля. Субъектами (объектами) профилактического контроля без посещения наряду с племенными и дистрибьютерными центрами, физическими и юридическими лицами, получившими бюджетные субсидии, будут являться и республиканские палаты.

«Все Комитеты Мажилиса представили положительные заключения по данному законопроекту», - заключил Аскарбек Уисимбаев.