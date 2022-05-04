4 Мая 2022 13:00

Мажилис одобрил поправки в закон касательно бюллетеней для референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан в целях унификации форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума. Глава государства на заседании Ассамблеи народа Казахстана предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию Республики Казахстан. Это разумное предложение решать наиболее важные вопросы жизни общества путем всенародного голосования, особый пример построения справедливого общества», - сказал мажилисмен Берик Бекжанов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

По его словам, законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не установлен ни один ответ касательно вопросов, вынесенных на референдум.

«Такие бюллетени не будут учитываться при голосовании. Кроме того, уточняется воля голосующего по предпочтению любой отметки в бюллетене. Данная норма, в свою очередь, создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует бюджетных расходов», - пояснил Берик Бекжанов.

После обсуждения депутаты Палаты одобрили данный документ и направили на рассмотрение в Сенат.