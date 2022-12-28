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Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель

28 Декабря 2022, 11:04
Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект инициирован Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. Целью законопроекта является усиление ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений и приведения норм Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с отраслевым законодательством», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава Минсельхоза пояснил, что задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель.

Законопроектом предлагается внесение поправок в действующие нормы Кодекса ввиду необходимости приведения его в соответствие с отраслевыми законодательными актами в части определения госорганов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель.

Вместе с тем, законопроектом устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.

«Принятие данных поправок позволит увеличить качество услуг, оказываемых местными исполнительными органами и увеличит доверие со стороны населения к государственному аппарату в целом», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

В рамках законопроекта подготовлено 2 проекта заключения Правительства, 1 из которых внесено в Мажилис Парламента РК.

Последнее заключение на поправки депутатов Парламента РК проходит согласительные процедуры в Канцелярии Премьер-Министра РК.

Было отмечено, что в целом законопроект соответствует действующим законодательным актам, а также не влечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.


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