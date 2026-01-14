Мажилис избрал депутатов в комиссию по проекту закона о выборах

Сегодня на пленарном заседании Мажилис сформировал состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах».

По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева, Үнзила Шапақ.

Ранее сообщалось, что документ предусматривает: