    10:56, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Мажилис избрал депутатов в комиссию по проекту закона о выборах

    В Казахстане планируют внести изменения в Конституционный закон «О выборах», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодня на пленарном заседании Мажилис сформировал состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах».

    По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева, Үнзила Шапақ.

    Ранее сообщалось, что документ предусматривает:

    • запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты Мажилиса более, чем в одном избирательном округе;
    • запрет на одновременное представление одного лица по одномандатным округам маслихата или Мажилиса;
    • создание избирательного фонда кандидата в акимы;
    • усиление требований к кандидатам в Президенты, депутаты, акимы, члены ЦИК по отсутствию судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям;
    • регламентация агитационных вопросов.
