10:56, 14 Январь 2026 | GMT +5
Мажилис избрал депутатов в комиссию по проекту закона о выборах
В Казахстане планируют внести изменения в Конституционный закон «О выборах», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня на пленарном заседании Мажилис сформировал состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах».
По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева, Үнзила Шапақ.
Ранее сообщалось, что документ предусматривает:
- запрет на выдвижение одного кандидата в депутаты Мажилиса более, чем в одном избирательном округе;
- запрет на одновременное представление одного лица по одномандатным округам маслихата или Мажилиса;
- создание избирательного фонда кандидата в акимы;
- усиление требований к кандидатам в Президенты, депутаты, акимы, члены ЦИК по отсутствию судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям;
- регламентация агитационных вопросов.