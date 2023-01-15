Мазар Кульсары-ата: сакральное место в Атырауской области

15 Января 2023, 16:16

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одним из сакральных мест в Атырауской области является мазар Кульсары-ата, находящийся буквально в центре города Кульсары. Собственно, именем этого человека и назван город в Жылыойском районе региона, на территории которого находится знаменитое на весь мир гигантское Тенгизское нефтегазовое месторождение. А также местность Карашунгуль, где в XIX веке началась первая в Казахстане добыча углеводородного сырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кульсары-ата родился в 1820 году. О нем сохранилось достаточно много воспоминаний, легенд, преданий. Говорят, что он был очень влиятельным человеком и ясновидящим.

«Памятник Кульсары-ата был обнаружен в 2004 году в ходе комплексной этно-археологической экспедиции по Западному Казахстану под руководством профессора Серика Ажигалиева. В ходе поисков было обнаружено надгробие знаменитого Кульсары-ата, жившего в Жылыойском районе и именем которого назван единственный, помимо областного центра, город в регионе. Позднее, в 2013 году, этот мазар был включен в список памятников истории и культуры местного значения и взят под охрану государства. Эта усыпальница с куполом возведена в форме юрты и поэтому этот памятник XIX века является объектом архитектурного значения. Причина, по которой он до сих пор хорошо сохранился, кроется в том, что все его стены выложены толщиной не менее одного метра»,- рассказывает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Капиев.

По воспоминаниям, сохраненным в преданиях и легендах, отец Кульсары-ата был очень влиятельным и уважаемым человеком. Он смог остановить пять вооруженных конфликтов между Младшим жузом и Хивинским ханством, став как бы гарантом мира. А в те времена поручителем мог выступить или единственный в семье ребенок, или же очень уважаемый человек. Вот таким же уважаемым человеком стал и его сын Кульсары-ата, которого до сих пор помнят и чтут в народе.

«Существует местная легенда о самом Кульсары-ата. Он был представителем рода адай. Зимовали в те времена адайцы в Мангистауской области, а летом перекочевывали на пастбища вдоль реки Жем на территории нынешнего Жылыойского района. Поэтому местонахождение современного города Кульсары принято считать летним пастбищем Кульсары-ата. Здесь он и был похоронен после своей смерти», - рассказывает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Капиев.

В одной из легенд, подтверждающих его ясновидение, говорится о сне, который ему приснился незадолго до смерти. Кульсары-ата рассказал, что во сне увидел, как его скот заходит в глубокую и очень длинную пещеру. Он пошел за животными, но сверху раздался голос: «Зачем ты сюда идёшь? Твои овцы уже выходят». И действительно, животные направились к выходу. Но аксакал на какое-то время остался в этой пещере. Потом Кульсары-ата рассказал родным, что именно в этой пещере и должен умереть. Так и случилось вскоре. Но еще он сказал, что в этой пещере спрятаны несметные сокровища. И эти слова тоже подтвердились. Впоследствии именно в этом месте обнаружили первое на территории Казахстана «черное золото» - нефть. Ее добыча в районе ведется с 1899 года, когда в местности Карашунгуль ударил первый нефтяной фонтан. В сутки он давал до 25 тонн нефти, что по тем временам считалось очень большим показателем. И вот именно с этого места началось потом освоение природных богатств Прикаспия.

Кроме мазара Кульсары-ата в Жылыойском районе есть немало и других сакральных мест. Это Акмечеть - одна из четырех мечетей, построенных Бекет-ата. Мечеть Дуйсеке, построенная Дуйсеком Данлыкулы из рода таз. Она расположена в центре родового кладбища в городе Кульсары.

Видео: Азильхан Вахитов, Темирлан Султангазиев

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