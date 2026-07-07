Майя Санду назначила исполняющего обязанности премьер-министра Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Еуджениу Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МОЛДПРЕС .

С 8 июля Осмокеску, занимающий должность вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации, будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

Как отмечается, решение принято в соответствии с Конституцией Республики Молдова и Законом о правительстве.

Еуджениу Осмокеску возглавит правительство на переходный период после того, как премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке.

На этой неделе Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. После этого кандидат должен будет представить парламенту программу деятельности и состав нового правительства для получения вотума доверия.

Ранее Партия социалистов и Партия «Национальное альтернативное движение» заявили, что не будут участвовать в консультациях.

Напомним, в конце прошлой недели Александру Мунтяну объявил об уходе с поста премьер-министра после восьми месяцев работы.

Согласно Конституции Молдовы, с отставкой премьер-министра в отставку уходит все правительство. До приведения к присяге нового состава кабинета министров исполнительная власть продолжает выполнять функции по управлению текущими делами.

Ранее Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям.





