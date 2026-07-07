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    Майя Санду назначила исполняющего обязанности премьер-министра Молдовы

    Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Еуджениу Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МОЛДПРЕС.

    Еуджениу Осмокеску
    Фото: moldpres.md

    С 8 июля Осмокеску, занимающий должность вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации, будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

    Как отмечается, решение принято в соответствии с Конституцией Республики Молдова и Законом о правительстве.

    Еуджениу Осмокеску возглавит правительство на переходный период после того, как премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке.

    На этой неделе Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. После этого кандидат должен будет представить парламенту программу деятельности и состав нового правительства для получения вотума доверия.

    Ранее Партия социалистов и Партия «Национальное альтернативное движение» заявили, что не будут участвовать в консультациях.

    Напомним, в конце прошлой недели Александру Мунтяну объявил об уходе с поста премьер-министра после восьми месяцев работы.

    Согласно Конституции Молдовы, с отставкой премьер-министра в отставку уходит все правительство. До приведения к присяге нового состава кабинета министров исполнительная власть продолжает выполнять функции по управлению текущими делами.

    Ранее Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям.


    Молдова В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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