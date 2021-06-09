Майя Бекбаева стала официальным представителем АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ассамблеи народа Казахстана определили официального представителя АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую, возникают вопросы, по которым нужна единая официальная позиция Ассамблеи. Введение в состав Ассамблеи официального представителя позволит выражать официальную позицию по всем актуальным и общественным вопросам, требующим как позицию, так и разъяснение с нашей стороны», - сказал в ходе расширенного заседания Совета АНК заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Марат Азильханов.

Таким образом, функции официального представителя Ассамблеи народа Казахстана возложены на общественного заместителя Председателя Ассамблеи, председателя Клуба журналистов АНК Майю Бекбаеву.

«Будучи профессиональным журналистом, Майя Толегеновна прекрасно знает работу СМИ, а также специфику освещения темы межэтнических отношений», - добавил М. Азильханов.

Напомним, в столице состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.

В ходе мероприятия Крымбек Кушербаев обозначил ряд конкретных задач для Ассамблеи народа Казахстана.