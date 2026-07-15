Майра Мелдебекова освобождена от должности первого вице-министра просвещения РК

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства РК, передает агентство Kazinform.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мелдебекова Майра Турганбаевна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан.

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Учитель физики, математики и информатики, заместитель директора гимназии № 8 им. Дулати, г. Шымкент (1993–1999)

Учитель математики и информатики, заместитель директора школы № 1 г. Серебрянск, ВКО (1999–2001)

Учитель математики и информатики СШ № 3 с. Жетыген Алматинской области (2001–2003)

Учитель математики и информатики СШ № 18 г. Шымкент, ЮКО (2003–2005)

Главный специалист аналитического отдела Департамента стратегии развития МОН РК (2005–2007)

Начальник управления информатизации образования и науки Департамента стратегического планирования и информационных технологий (2007–2013)

Руководитель управления образовательного мониторинга Департамента стратегического планирования и информационных технологий (2013–2014)

Руководитель управления статистики и анализа Департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (2014–2015)

Заместитель директора Департамента стратегического планирования и координации (2015–2017)

Директор Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки РК (07.2017–05.2018)

Руководитель Управления образования Кызылординской области (05.2018–02.2020)

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (02.2020–08.2021)

Заместитель Председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан (2022–2025)

В мае 2025 года была назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан (с 26.05.2025).