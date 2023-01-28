Маяк или граница двух земель: какую тайну хранит башня «Таскран» в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области почти каждый район - кладезь народных легенд, преданий, сакральных мест. Все это сопровождается памятниками старины, которые встречаются чуть ли не на каждом шагу. Не исключение и Исатайский район, где на въезде в райцентр недалеко от трассы Атырау-Астрахань расположена знаменитая башня «Таскран», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Башня «Таскран» находится недалеко от поселка Аккистау в нескольких десятках метрах от республиканской трассы Атырау-Астрахань. Ее построили в 1870 году. Сегодня есть несколько версий предназначения башни. Первая: она служила границей двух местностей. Вторая версия: «Таскран» это маяк-ориентир для рыболовов.

В XIX веке в период строительства башни воды Каспийского моря доходили до самой трассы Атырау-Астрахань. На башне горел фитиль или факел, приспособления для него сохранились. Рыбаки, возвращаясь с моря, ориентировались на этот огонек. Позже, когда в Прикаспии началась добыча нефти, а трубопроводов еще не было, именно в этих местах проходили баржи, которые перевозили «черное золото».

«Башня «Таскран» это в нашей области один из интереснейших и сохранившихся памятников позапрошлого века. В настоящее время он включен в список памятников истории и культуры местного значения и охраняется государством. История возведения этого памятника трактуется по разному: и как маяк, и как пограничный знак между Бокеевской ордой и Уральским казачеством. Когда «Таскран» построили на побережье Каспийского моря, вполне вероятно, что он разделял границы с одной стороны Бокеевской орды, которая выходила в Астраханскую губернию, а с другой стороны Уральское казачество», - рассказывает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев.

«В 1868 году Макаш - правитель, назначенный управлять округом в Курмангазы, первым делом хотел определить границы этих земель. В то время Каспийское море двигалось в сторону Нарынских песков, на месте соединения песка и моря планировали построить большой знак. Для этого Астраханская губерния выделила специальные средства. Строительство было поручено Аифу-хаджи Бекенулы, известному в Нарынских краях как проповедник. Аиф-Хаджи собрал жителей этого района, попросил их принять участие и процесс строительства пошел. При строительстве было использовано молоко кобылиц. Есть и исторические данные о том, что из местной глины было сделано для строительства башни 10 000 блоков с добавлением конских волос, также для сооружения «Таскрана» было заготовлено на побережье Каспийского моря 10 000 жгутов камыша», - говорит известный в регионе краевед Сайпеден Сидагалиев.

Башня, построенная по такой народной технологии, несмотря на близость моря и свой более чем 150-летний возраст, не разрушилась, сохранив первозданный вид. Что, конечно, удивляет людей, не знающих о том, из чего она построена.

«В прошлом году по заказу Центра изучения историко-культурного наследия Атырауской области впервые на башне «Таскран» провели реставрационные работы. Они велись под контролем специалистов, чтобы реставраторы не нарушили общий вид башни. Это очень важно, поскольку этот памятник уникален тем, что он единственный подобный архитектурный памятник в Казахстане. Я уверен, что в будущем этот памятник станет одной из популярных туристических достопримечательностей региона. Хотя и сегодня масса людей, проезжающих по трассе Атырау- Астрахань, останавливаются около башни, чтобы сделать фотографии», - делится мнением директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев.

Исатайский район притягателен для туристов своими кочующими барханами, расположенными в Нарынских песках, побережьем Каспийского моря. Когда построят дорогу Атырау-Астрахань, море окажется в шаговой доступности для горожан. Два часа и можно будет оказаться далеко от городской суеты, наедине с первозданной природой. Со временем, как обещают местные власти, на побережье Каспийского моря, будут построены пансионаты, оздоровительные детские лагеря. Полезный морской воздух и свежие продукты из фермерских хозяйств района будут обеспечены.

Исатайский (ранее Новобогатинский район) образован 17 января 1928 года в составе Гурьевского округа. В 1930 году был упразднен. Восстановлен в октябре 1939 года в составе Гурьевской области. 14 ноября 1957 года вновь упразднен с передачей территории в состав Баксайского района. 15 февраля 1977 году вновь восстановлен. В 1988 году ликвидирован. В 1990 году восстановлен под названием Исатайский район.

Территория района составляет 14,7 тысяч квадратных километров. Рельеф территории — равнинный. Территория Исатайского района расположена в центральной части Прикаспийской низменности. Большую часть территории занимают пески Нарын, Бузанай и Ментеке; восточную часть — долина реки Урал. Главные природные ресурсы — нефть и газ. Климат резко континентальный: короткая малоснежная, но довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето. По территории района протекают pеки Хобда, Малая Хобда, Киыл, Елек. Озеро Жиренколь. Большая часть занята солонцеватыми и засоленными почвами. На полупустынных почвах произрастают типчак, ковыль, полынь. Обитают волк, лисица, заяц, кабан, сайгак, суслик; гнездятся утка, гусь, чайка, чибис и другие.

Нарынские пески или барханы занимают площадь в 40 тысяч квадратных километров. Часть из них расположена в Исатайском районе. Песчаный район находится в среднем на 21 м ниже уровня моря. Регион сложен отложениями хвалынского и хазарского периодов Каспийского моря. Встречаются также неогеновые и пермо-триасовые породы. Он состоит из массивов Батпайсагыр, Теректикум, Жаманкум, Орда, Бозанай, Косдаулет, Ментеке. Северо-восток занимает пойма Камыс-Самара.

Нарынские пески или пески Рын расположены в северо-западной части Каспийского бассейна, между реками Волга и Урал.

Здесь много колодцев и оазисов. Весенние поймы Караозена и Сарыозена иногда орошают северную часть песков Нарына. Почвенный покров состоит в основном из светло-коричневых, супесчаных, солончаково-серых почв. Здесь обитают сайгак, кролик, корсак, степная норка.

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