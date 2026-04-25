Май в Шымкенте грозит побить многолетние климатические рекорды жары

Май в южных регионах Казахстана традиционно считается месяцем плавного перехода от весенней свежести к летнему зною. Однако в этом году финал весны обещает быть особенно контрастным и стать настоящим климатическим испытанием. Синоптики отмечают, что нарастание тепла будет волнообразным и неравномерным, с резкими перепадами температуры.

— Средняя за месяц температура воздуха в Шымкенте ожидается около +21,4°С, что выше климатической нормы на 2,1 градуса (норма: +19,3°С). Для мая характерна неустойчивая погода с возвратами прохлады после периодов потепления. В этом году вторая декада принесет в регион интенсивный всплеск тепла. Столбики термометров могут подняться до 44 градусов выше нуля, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

Три волны майского зноя

Май в Шымкенте пройдет под влиянием нескольких выраженных периодов жары. В первой декаде месяца ночные температуры поднимутся от +10...+15°С до +17...+22°С, дневные — от +23...+28°С до +33...+38°С.

К середине месяца ночью воздух прогреется до +20...+25°С, днем наступит максимальный зной до +39...+44°С. После пика жары произойдет резкий спад температуры днем до +27...+32°С.

Третья декада вновь испытает южан на прочность волной тепла до +34...+39°С, после которой метеорологи прогнозируют очередной резкий спад до +22...+27°С. В конце мая прогнозируются хаотичные колебания дневных температур от +22°С до +33°С.

В соседней Туркестанской области ожидаются похожие температурные колебания. В горных районах будет прохладнее — ночью до +8…+10°С, днем до +25…+28°С. При этом на юге региона во второй декаде температура также может достигать +44°С.

Пыльные бури и грозовой шквал

Помимо аномально высоких температур, синоптики предупреждают о частых неблагоприятных погодных явлениях. Завершение весны в регионе будет сопровождаться усилением ветра и пыльными бурями.

— Количество осадков в мае 2026 года для Шымкента прогнозируется около нормы (56 мм). В Туркестанской области дождей ожидается меньше обычного. Порывы до 12-20 метров в секунду будут провоцировать частые пыльные бури. Они вероятны в начале и в конце первой декады, в середине второй и в начале третьей декады, — отмечают синоптики.

Грозы и ливневые дожди будут интенсивными в горных и предгорных районах Туркестанской области в течении всего месяца.

Климатический архив: рекорды многолетних наблюдений

Май для южных регионов Казахстана считается одним из самых непредсказуемых месяцев в году. Они первыми принимают на себя волны горячего воздуха из Ирана и Средней Азии. Архивные метеорологические данные показывают, что жители сталкивались с экстремальными погодными крайностями — от заморозков до изнуряющего зноя.

В Шымкенте рекордная для мая температура в +38,2 °С была отмечена в 2025 году. Что касается минимальных значений, по Туркестанской области они достигали -4…-10 °С, а в Шымкенте — опускались до -2,8 °С в 1989 году.

Количество осадков в мае также демонстрирует значительные перепады. В отдельные годы их объем колебался от полного отсутствия до превышения нормы в 4–5 раз. Осадки выпадают преимущественно в виде мощных проливных дождей, которые иногда сопровождаются градом.

Несмотря на то, что разрушительный шквалистый ветер со скоростью до 30 м/с фиксируется в регионе редко (всего 1–3 раза в 15 лет), он остается одной из главных потенциальных угроз переходного майского периода.

Отметим, столбики термометров в Шымкенте уже в апреле преодолели 30-градусную отметку. На фоне резкого потепления в городе определили несколько прибрежных зон отдыха, из которых только три официально разрешены для купания.