Мавзолей древнеримской эпохи обнаружили в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Археологи, ведущие раскопки в районе Саутуарк на юге Лондона, обнаружили уникальный мавзолей римских времен с хорошо сохранившимися стенами и полом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По мнению ученых, мавзолей служил местом захоронения для состоятельных жителей Лондиниума во времена, когда Британия была римской колонией. После реставрации мавзолея его планируют превратить в постоянную экспозицию.

Раскопки на юге столицы велись под руководством сотрудников Лондонского археологического музея (MOLA) по поручению муниципальной службы лондонского транспорта. По словам археологов, это не первый из обнаруженных в Британии, но наиболее хорошо сохранившийся римский мавзолей с мозаичным полом по центру и остатками ступеней.

К удивлению исследователей, под первым мозаичным полом обнаружился второй, со схожим орнаментом. По их мнению, мавзолей в какой-то момент решили перестроить или подновить. В любом случае, судя по всему, это было солидное строение, возможно даже двухэтажное.

Несмотря на то, что мавзолей должен был служить усыпальницей, саркофагов в нем обнаружено не было. Зато нашлось больше сотни монет, фрагменты керамических изделий, черепицы и металла.

Это уже не первый подарок, который преподносит археологам Саутуарк. Раскопки здесь ведутся давно, и здесь же в 2022 году была обнаружена крупнейшая за последние 50 лет мозаика.

Сотрудники музея создали трехмерную модель найденных фрагментов мавзолея и надеются в ближайшее время с точностью определить его возраст, а также возможного бывшего хозяина.