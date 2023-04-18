Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Маузер 1896 года выпуска сдали в полицию в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
18 Апреля 2023, 00:04
Маузер 1896 года выпуска сдали в полицию в Атырау Фото: департамент полиции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау во время акции по сдаче оружия принес в полицию выпущенный в Германии в 1896 году Маузер С96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе акции по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в отдел административной полиции пришел житель города? 1988 года рождения. Он передал немецкий пистолет Mauser C96 1896 года выпуска. Маузер C96 - самозарядный пистолет, разработанный в Германии в 1896 году. Использовался во времена Первой и Второй мировых войн»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

photo
Фото: департамент полиции
Как рассказал мужчина, сдавший пистолет, он нашел его год назад в песке при выпасе скота в Исатайском районе.

«Сдавшему Маузер положено вознаграждение в размере 100 месячных расчетных показателей», - сообщил старший инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия отдела административной полиции управления полиции города Атырау Ренат Сисенов.


Атырауская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10
Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10