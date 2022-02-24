Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В интервью автору YouTube-канала «НеКурултай» Газизу Абишеву Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Есть соответствующее поручение Главы государства, данное Агентству по финансовому мониторингу, активизировать работу по поиску незаконно полученных активов, в том числе за рубежом, и принимать меры по возврату их в Казахстан. Даны Правительству соответствующие поручения. Я думаю, что в этом направлении правоохранительные органы начинают активно работать и предстоящий период покажет какие-то конкретные результаты», - прокомментировал Спикер Сената.
Маулен Ашимбаев отметил, что вся эта деятельность будет осуществляться на основе законов нашей страны.
«То есть, возврат активов из-за рубежа - это непростой процесс. Во-первых, должно быть следствие, должен быть суд, решение суда. Это решение суда направляется в другое государство, с этим государством у нас должны быть международные договоры, регулирующие эти вопросы. Потом это государство у себя рассматривает, у них происходят судебные процессы. Это непростой процесс, но этим нужно заниматься и нужно заниматься на основе наших законов и международных договоров, подписанных Республикой Казахстан», - сказал Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената выразил готовность осуществить эту работу оперативно и достаточно качественно, если нужны какие-то дополнительные правовые нормы или нужно ратифицировать те или иные международные соглашения.
«Я думаю, что если такая необходимость по совершенствованию закона есть, мы с коллегами из Мажилиса это все быстро реализуем», - добавил он.
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