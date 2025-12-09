РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:43, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Маулен Ашимбаев встретится с Папой Львом XIV в Ватикане

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев посетит Ватикан с рабочим визитом и встретится с представителями Римской курии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маулен Ашимбаев
    Фото: пресс-служба Сената

    Визит состоится 10 декабря. В рамках поездки спикер палаты примет участие в аудиенции у Папы Римского Льва XIV и в тематическом круглом столе по межконфессиональному диалогу.

    Также Маулен Ашимбаев встретится с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Джорджем Джейкобом Кувакаром и возложит цветы к могиле Папы Франциска.

    – Кроме того, в программе предусмотрена первая в истории двусторонних отношений встреча с великим магистром Мальтийского ордена Фра Джон Данлопом. По итогам визита планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление гуманитарного сотрудничества с Мальтийским орденом, – отметил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге.

    Ранее тридцать казахстанцев 24 августа участвовали в воскресной молитве «Ангел Господень» на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами: «Приветствую паломников из Караганды (Казахстан)». 

    Адия Абубакир
    Автор
