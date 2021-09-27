Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турции

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Сенате прошла встреча Маулена Ашимбаева со Спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом. В ходе встречи, Председатель Сената подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Турцией основаны на стратегическом партнёрстве, а также на общности истории, культур и языков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что особое внимание развитию взаимоотношений двух стран уделяют Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Большое внимание дальнейшему укреплению братских связей между нашими государствами продолжает уделять Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Собеседники сошлись во мнении, что имеющийся высокий уровень сотрудничества важно продолжать укреплять также и в рамках парламентской дипломатии в двустороннем и многостороннем форматах.

«В предстоящий период нам важно укрепить взаимоотношения между Парламентами двух стран. Мы могли бы проводить регулярные встречи групп сотрудничества профильных комитетов, организовать круглые столы, делиться законодательным опытом. На таких площадках можно обсуждать и формировать общие предложения по развитию двусторонних отношений и международной повестке», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы развития партнёрства в сферах логистики, цифровых технологий, космоса, туризма, культуры, образования и торгово-экономических отношений.

В завершении Председатель Сената Маулен Ашимбаев поблагодарил своего коллегу за большой вклад в укреплении дружественных отношений между Казахстаном и Турцией и выразил уверенность в том, что этот визит придаст особый импульс межпарламентскому сотрудничеству.