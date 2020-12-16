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Маулен Ашимбаев: Важно сохранить и приумножить все достижения независимости

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Декабря 2020, 10:15
Маулен Ашимбаев: Важно сохранить и приумножить все достижения независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно, чтобы все граждане чувствовали свою ответственность перед страной и вносили свой вклад в ее развитие и укрепление независимости. Об этом в своем поздравлении с Днем независимости подчеркнул Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

- День Независимости – наш главный национальный праздник. За годы независимости под руководством Елбасы наша страна достигла значимых успехов. Сделано очень многое для формирования государственных институтов, повышения благосостояния граждан и развития экономики.

На нынешнем историческом этапе и в условиях новых вызовов особенно важно сохранить и приумножить все достижения независимости. Именно на это направлена модернизационная политика Главы государства. Все инициативы Президента Казахстана нацелены на защиту и продвижение национальных интересов, сбалансированное развитие экономики, дальнейший рост благосостояния людей и укрепление социальной справедливости.

Уверен, наша страна успешно преодолеет все трудности и вызовы. И важно, чтобы все граждане чувствовали свою ответственность перед страной и вносили свой вклад в ее развитие и укрепление независимости.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей Родине – Республике Казахстан процветания и новых достижений!, - говорится в поздравлении Маулена Ашимбаева в Facebook.


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