Маулен Ашимбаев: Сенаторы должны постоянно находиться в тесном контакте с маслихатами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами (маслихатами) при Сенате. В режиме онлайн в его работе приняли участие депутаты палаты, руководители госорганов и представители маслихатов со всех регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении спикер Сената подробно рассказал о законодательном обеcпечении модернизационной повестки реформ Главы государства. Он призвал активно вовлекать депутатов маслихатов к рассмотрению наиболее важных законопроектов. Такое тесное взаимодействие имеет большое значение, учитывая, что две трети сенаторов избирается из регионов.

« Прошедшие в ыборы в полной мере реализовали потенциал политических реформ, инициированных Елбасы и Президентом . Впервые депутаты маслихатов избирались по партийным спискам, применялась квота для женщин и молодежи. В целом, местные представительные органы обновлены на 70%, прошедшие выборы сформировали качественный состав маслихатов « , - сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению председателя Сената, успешная реализация инициатив Президента зависит не только от изменения законодательной базы, но и от того, насколько качественно проводится разъяснительная работа с населением. Поэтому, по мнению Маулена Ашимбаева, маслихаты и Сенат должны активно взаимодействовать в этом направлении.

« Сенаторы должны постоянно находиться в тесном взаимодействии с районными, городскими, областными маслихатами. При этом должны обсуждаться с одной стороны актуальные на местном уровне вопросы, а с другой - эффективность действующего законодательства. В результате мы будем способствовать решению проблем, волнующих население на местах. Важным направлением совместной работы Сената и местных маслихатов должно стать разъяснение политики Главы государства и сути принимаемых законов «, - сказал Маулен Ашимбаев.

На заседании также выступил министр национальной экономики Асет Иргалиев. Он остановился на основных подходах развития местного государственного и самоуправления, обозначенные в законопроекте « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти «. А представители маслихатов рассказали об основных информационно-организационных вопросах деятельности местных представительных органов.