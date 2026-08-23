Маулен Ашимбаев рассказал о главном чувстве после завершения работы Сената

Бывший спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев пока не стал раскрывать конкретные планы относительно своей дальнейшей деятельности. Вместе с тем он заявил, что и в дальнейшем будет активно участвовать в реализации социально-экономических и политических реформ Главы государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Говоря о дальнейшей работе, Маулен Ашимбаев отметил важность объединения вокруг политики Президента и заявил о намерении продолжать участвовать в реализации социально-экономических и политических реформ.

— В целом, вы знаете, что я на эту тему не раз уже говорил, не раз своё мнение выражал. Все наши граждане, все люди, которые в тех или иных сферах работают, сегодня всем нам очень важно объединяться вокруг политики Президента. Очень много задач в нашей стране, очень много вопросов, которые нужно в операционном режиме решать. Поэтому, я думаю, что на любом направлении буду продолжать активно участвовать в реализации повестки социально-экономических, политических реформ нашего Главы государства.

Маулен Ашимбаев также поделился своими ощущениями после завершения работы Сената и отметил вклад сенаторов в законодательное обеспечение реформ.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— В целом, для меня главное чувство, когда мы действительно завершали нашу работу, закрывали сессию, завершался созыв, главное чувство было — чувство удовлетворения. Чувство удовлетворения о того, что мы смогли выполнить важную миссию. Сенаторы активно участвовали в принятии законодательной базы для реформ Главы нашего государства, — отметил бывший спикер Сената.

Он отметил, что в Сенате было принято много очень важных, концептуальных законов и кодексов.

— Эти законы были направлены на то, чтобы реализовывать те или иные изменения в экономике, в социальной сфере, в других направлениях. И действительно, эти законы заложили основу для серьезных трансформаций в нашей стране. Поэтому, я считаю, что сенаторы активно поработали, плодотворно поработали, и главное чувство, которое у нас было в тот момент — это чувство удовлетворения от выполненной работы, — добавил он.

М. Ашимбаев также ответил на вопрос, испытывал ли он грусть в связи с завершением работы Сената.

— В целом, жизнь продолжается, и в любом случае всегда нужно работать на тех или иных направлениях. То есть вопрос же не в том, чтобы сидеть и вспоминать о каких-то вещах. В стране очень много задач, которые нужно решать, и я думаю, что в этом плане и сенаторы сегодня активно вовлечены: кто-то в избирательный процесс, кто-то по другим направлениям. Я думаю, что в этом плане, конечно, все бывшие сенаторы, они будут дальше активно служить нашей стране. На каких направлениях, кто чем будет заниматься -, я думаю, со временем вы об этом узнаете. Поэтому я думаю, что в Сенате работали подготовленные депутаты, которые ещё долгие годы будут служить нашей стране, — резюмировал Маулен Ашимбаев.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Напомним, Маулен Ашимбаев проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной академической библиотеки в Астане.