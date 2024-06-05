Маулен Ашимбаев призвал активизировать усилия по развитию креативной индустрии

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев с группой депутатов принял участие в форуме QazaqSham, где ознакомился с новыми проектами в сфере креативной индустрии и обсудил с участниками вопросы, касающиеся подготовки контента на казахском языке, инициированные Главой государства, и другие актуальные темы. Мероприятие объединило представителей креативной индустрии и медиа сферы страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В последние годы, как отметил спикер Сената, креативная индустрия получила значительный импульс в развитии. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева создана институциональная база, а для координации работ по развитию данной отрасли в Министерстве культуры и информации создан Департамент креативных индустрий. Также приняты меры по разработке пакета государственной поддержки и развития отрасли.

В частности, благодаря предусмотренным налоговым льготам для граждан, работающим в креативном секторе, за короткое время доля субъектов в данной индустрии увеличилось на 8%.

Вместе с тем, в предстоящий период системная работа по формированию соответствующей инфраструктуры в стране будет продолжена и потребует новых комплексных решений.

- На третьем заседании Национального курултая Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентировал внимание на казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и международном уровнях. Мы видим, как огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в новых направлениях искусства. У нас растет очень талантливая молодежь, – сказал председатель Палаты в своем выступлении и поблагодарил организаторов мероприятия.

Участники форума в ходе своих выступлений отмечали, что для эффективного развития креативной индустрии необходим ряд условий. Из ключевых – создание правовой базы, государственная поддержка сферы и помощь с коммерциализацией продуктов, развитие креативных проектов в регионах страны и так далее.

- Форум QazaqSham – это возможность обсудить актуальные вопросы креативной индустрии и попытаться вывести ее на качественно новый уровень, объединив усилия государства, бизнеса, творческих личностей, образовательных учреждений в рамках подготовки контента на казахском языке. Кроме того, данная площадка позволит контентмейкерам познакомиться с новыми проектами, обменяться опытом, проанализировать подходы к повышению качества контента на государственном языке. Очевидно, что предстоит еще большая работа и здесь важны каждая ваша инициатива и предложение. Надеюсь, что в дальнейшем количество сторон, заинтересованных в креативном секторе и, участвующих в форуме, будет расширяться, – подчеркнул спикер Сената и призвал заинтересованные стороны активизировать совместные усилия по развитию креативной индустрии.

Итогом встречи стало подписание Меморандума между компаниями о совместном производстве и создании казахоязычного контента на актуальные для детей темы.