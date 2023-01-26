Маулен Ашимбаев: Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Избранный председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев выразил признательность за оказанное ему высокое доверие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно.

«Сегодня на наше заседание палаты специально пришел Президент Касым-Жомарт Токаев и принял участие в заседании. Он выдвинул кандидатуру (Маулена Ашимбаева - прим.ред.) на должность председателя Сената Парламента РК. Это очень большое доверие. Вы проголосовали за кандидатуру, выражаю искреннюю благодарность за оказанное мне доверие. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие, оказанное Президентом и с вашей стороны», - сказал в ходе заседания Сената Маулен Ашимбаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева.

Ранее сообщалось, что Президент выступил на заседании Сената Парламента РК. Глава государства отметил, что страна вступила в новый этап развития.

Фото: senate.parlam.kz