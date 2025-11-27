Маулен Ашимбаев высказался о парламентской реформе

Отвечая на вопрос журналистов, Ашимбаев отметил, что говорить об этом пока преждевременно.

— Сейчас же идет только процесс обсуждения. Еще впереди 2026, 2027, 2028 год. Поэтому я думаю, что еще очень рано что-то загадывать. Сейчас я сосредоточен на тех задачах, которые перед нами стоят. Наша задача в рамках этого года принять важнейшие законы о которых, мы говорили. Мы несем ответственность за эти законы. Поэтому думаю, что все эти разговоры из области спекуляции. Я и мои коллеги сейчас сосредоточены на том, чтобы все важнейшие законы принять в оставшийся месяц, — сказал спикер Сената.