Маулен Ашимбаев назвал приоритетные задачи в экономике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Сената отметил, что в рамках последних сессий законодательная деятельность Сената Парламента была ориентирована, прежде всего, на решение двух основных задач – обеспечение законодательных основ для борьбы с пандемией коронавируса и уменьшения ее негативных социально-экономических последствий, а также правовое обеспечение комплексных реформ, инициированных Президентом Казахстана.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев остановился на ключевых законопроектах, принятых в период пандемии и направленных на поддержку граждан, и бизнеса.

«В Казахстане приняты масштабные антикризисные меры для защиты наших граждан и поддержки экономики. На эти цели в прошлом году было выделено более 14 млрд долларов, или 9 процентов от ВВП страны. Оперативно принимались антикризисные законы, в том числе поправки в бюджет, в Налоговый кодекс, по вопросам поддержки бизнеса и инвесторов, поддержки медицинских работников и другие», - напомнил спикер Сената.

Он также рассказал о деятельности парламентариев по законодательному обеспечению системных реформ, инициированных Главой государства.

«В целом модернизационная повестка Президента Казахстана четко обозначена. Прежде всего, это демократизация политической системы, обеспечение ее сбалансированности, повышение политической конкуренции, создание необходимых условий для реализации прав граждан», - подчеркнул председатель Сената.

Следующим приоритетом повестки Главы государства Маулен Ашимбаев назвал повышение эффективности государственного управления, открытость госорганов для населения, их ориентация на интересы людей. В основе этих подходов лежит концепция «Слышащего государства».

«В социальной сфере реформы Президента страны направлены на реализацию справедливой, инклюзивной социальной политики, модернизацию сферы образования и здравоохранения. Мы исходим из того, что каждый должен иметь возможность реализовать себя, при этом нуждающиеся в помощи граждане не должны остаться без внимания государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

По словам спикера Сената, приоритетными задачами в экономике являются диверсификация, развитие обрабатывающей промышленности и преодоление сырьевой зависимости, а также системная поддержка малого и среднего бизнеса. Все эти задачи коррелируются с приоритетами постпандемического развития.

«В целом, начиная с 2020 года, Парламентом приняты 175 законов. Половина из них, а именно 91 закон принят в целях законодательного обеспечения модернизационной повестки Главы государства. Четверть всех принятых законов разработана в порядке законодательной инициативы депутатов», - отметил Маулен Ашимбаев.