Маулен Ашимбаев: Начинается новый этап развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал на своей странице в Facebook выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства выступил сегодня с обширной программной речью, в которой обозначил ключевые приоритеты страны в социально-экономической и общественно-политической сферах на предстоящий период, а также поставил конкретные задачи для нового состава Правительства и всего госаппарата.

В целом, как отмечает Спикер Сената, трагические январские события показали необходимость системных и серьезных изменений в стране. Президент страны в своем выступлении поднял наиболее актуальные вопросы, которые долгое время обсуждались в обществе.

Как было отмечено Президентом К.К.Токаевым, должна быть перестроена система государственного управления, реформированы силовые структуры, повышена боеспособность армии. Необходимо уменьшить участие государства в экономике, а также социальное неравенство в стране. Предстоит реформа Фонда «Самрук-Казына» и всего квазигоссектора. Будут созданы условия для массового развития малого и среднего бизнеса, уменьшены диспропорции в развитии регионов.

Глава государства также отметил необходимость дальнейшей демократизации политической системы. Конкретные инициативы будут обнародованы в сентябре этого года после широкого диалога с экспертами и общественностью.

В целом все предложенные сегодня меры носят системный характер. Они направлены на глубокую трансформацию госуправления, структуры экономики, социальной сферы и рост благосостояния наших граждан.

Фактически начинается новый этап развития страны – этап обновления и перестройки всей системы государственного управления на принципах меритократии, справедливости и открытости.

В свою очередь, Сенат Парламента будет делать все необходимое для качественного и своевременного законодательного обеспечения всех озвученных инициатив Главы государства.

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