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    14:24, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев: Молодежь должна понять свод принципов «Семь столпов государственности»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь Казахстана должна глубоко понять «Семь столпов государственности», озвученных Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально вчера в ходе расширенного заседания Политического совета партии Nur Otan Елбасы озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», назвав важные задачи по укреплению нашей независимости. В этой связи он подчеркнул важность сохранения независимости, единства, земли, где жили предки, семейных ценностей и традиций, национальной культуры», - рассказал во время молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Маулен Ашимбаев.

    «Глава государства также отметил, что образование и прагматизм являются важными приоритетами в процветании страны. Наша молодежь должна глубоко понять семь столпов и должна работать во благо страны», - подчеркнул спикер Сената.

    Как считает Маулен Ашимбаев, со временем мир становится все более сложным. Перед человечеством появляются новые вызовы.

    «Все это, безусловно, окажет свое влияние и на нашу страну. В этих условиях укрепление независимости, укрепление суверенитета, как сказал Елбасы, является самой первоочередной задачей подрастающего поколения. Наша молодежь является патриотами своей страны. Наряду с этим, важно быть настоящим мастером своего дела, квалифицированным, профессиональным специалистом», - отметил М. Ашимбаев.

    Напомним, Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» представил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев.

    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Мнения Первый Президент - Елбасы Главная Общество Молодежь
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