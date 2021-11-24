Маулен Ашимбаев: Молодежь должна понять свод принципов «Семь столпов государственности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь Казахстана должна глубоко понять «Семь столпов государственности», озвученных Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера в ходе расширенного заседания Политического совета партии Nur Otan Елбасы озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», назвав важные задачи по укреплению нашей независимости. В этой связи он подчеркнул важность сохранения независимости, единства, земли, где жили предки, семейных ценностей и традиций, национальной культуры», - рассказал во время молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Маулен Ашимбаев.

«Глава государства также отметил, что образование и прагматизм являются важными приоритетами в процветании страны. Наша молодежь должна глубоко понять семь столпов и должна работать во благо страны», - подчеркнул спикер Сената.

Как считает Маулен Ашимбаев, со временем мир становится все более сложным. Перед человечеством появляются новые вызовы.

«Все это, безусловно, окажет свое влияние и на нашу страну. В этих условиях укрепление независимости, укрепление суверенитета, как сказал Елбасы, является самой первоочередной задачей подрастающего поколения. Наша молодежь является патриотами своей страны. Наряду с этим, важно быть настоящим мастером своего дела, квалифицированным, профессиональным специалистом», - отметил М. Ашимбаев.

Напомним, Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» представил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев.