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    Маулен Ашимбаев и посол Израиля обсудили развитие партнерства между странами

    31 Марта 2023, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Казахстане Эдвином Ябо Глусманом, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения партнерства между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената поздравил народ Израиля в лице Эдвина Глусмана с 75-летием Независимости страны и отметил, что Казахстан с Израилем связывают многогранные и прочные партнерские отношения, основанные на дружбе и взаимном доверии.

    «Казахстан рассматривает Израиль как важного партнера в развитии «диалога цивилизаций» и обеспечении межкультурного сближения народов мира. Мы благодарны главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу и главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау за активное участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Работа Съезда направлена на продвижение мира и согласия между народами, развитие межрелигиозного диалога и укрепление нравственных ценностей в современном мире»,- отметил Маулен Ашимбаев.

    Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Посол высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям. Также стороны отметили важность усиления межпарламентского взаимодействия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Сенат Сотрудничество Политика Израиль Маулен Ашимбаев
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