Любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать своего зрителя. Об этом завила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондента агентства Kazinform.

— Миссия деятелей культуры нести духовные ценности, формировать культуру. Если мы будем допускать, что со сцены будут материться, распивать алкогольные или наркотические вещества, как это будет вообще действовать? Поэтому, однозначно, мы сейчас поднимаем вопрос, что сцену надо уважать. В первую очередь, любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать своего зрителя, — сказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Министр добавила, что артист должен следить за своим состоянием и контролировать своё поведение.

— Материться в любом случае нельзя. Как вы видите это на сцене? В любом случае, в договорах прописывают, что можно, что нельзя. Почему мы должны делить? Хоть иностранные артисты выступают на территории нашего государства, поэтому они должны уважать и соблюдать наши законы, — отметила Аида Балаева.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информации РК предложило ввести ответственность в отношении артистов за ненадлежащее, аморальное, неэтичное поведение, а также употребление ненормативной лексики и нахождение в нетрезвом состоянии.