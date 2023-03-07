Материнская смертность снизилась в 2,6 раза в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О существенном снижении материнской смертности заявили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране ежегодно принимается более 400 тысяч родов, 99% беременных находились под наблюдением медицинских работников, ранний охват до 12 недель составил 90 %. На 10% повысился охват скринингом беременных на выявление врожденных пороков», - сообщила Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, четкая маршрутизация госпитализации беременных с соблюдением принципов регионализации перинатальной помощи, совершенствование клинических протоколов, телемедицинские консультации и вылеты санавиации в прошлом году позволили сохранить жизнь более 1000 женщинам, находившимся в крайне тяжелом состоянии.

«По итогам прошлого года в результате принятия системных мер, улучшения организации медицинской помощи удалось добиться снижения материнской смертности в 2,6 раза на 100 тысяч живорожденных», - добавила министр.