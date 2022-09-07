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    17:24, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Материальный ущерб от пожаров превысил 87,7 млн тенге в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В местах заготовки грубых кормов и сена стали чаще происходить пожары. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Кайрат Шаймарденов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Наиболее частые причины таких возгораний – неисправная сельхозтехника, непотушенный окурок или костры.

    «Из-за неисправности техники, в том числе из-за отсутствия искрогасителя, огнетушителя зарегистрировано 11 пожаров», – уточнил спикер.

    Именно это стало причиной возгорания двух телег свежескошенного сена на землях Шакатского сельского округа Павлодарского района. Отсюда огонь перекинулся на степную территорию Щербактинского района и района Аккулы.

    «2 сентября в селе Евгеньевка Аксуской сельской зоны сгорело 2,5 тонны сена на телеге МТЗ-82, а также сухая трава на площади 200 кв. м», – дополнил Кайрат Шаймарденов.

    Кроме того, курение во время сенокоса привело к тому, что сгорело три тонны грубых кормов на сенокосных угодьях в селе Айтей района Аккулы.

    Огнеборцы просят соблюдать требования пожарной безопасности при заготовке, перевозке и хранении грубых кормов. Сельхозтоваропроизводителям рекомендуют проводить контролируемые отжиги не весной, а осенью.

    Также Кайрат Шаймарденов сообщил, что с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировали 139 лесных пожаров и 148 степных загораний. Материальный ущерб превысил 87,7 млн тенге.

    Большая часть пожаров произошла из-за грозовых разрядов. Площадь, охваченная природными пожарами и загораниями, превысила 4 тыс. га.


    Фото: pavlodarnews.kz



    Теги:
    Общество Пожар Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
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