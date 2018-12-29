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Материальное положение сельчан улучшается - Умирзак Шукеев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев подвел итоги уходящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я считаю, что для сельского хозяйства был успешный и благоприятный год. Во-первых, урожай был собран рекордный - 22,8 млн тонн зерна. При этом конъюнктура рынка оказалась благоприятной для сельхозников. На сегодняшний день уже 10 млн тонн экспортировано, это на 35% больше, чем в прошлом году», - сказал У. Шукеев в кулуарах Правительства.
Также он отметил ряд прорывных успехов в животноводстве.
«В том числе экспорт мяса, как мы обещали, в этом году составлял 18 тысяч тонн, тогда как в прошлом году было 5 тысяч тонн. В следующем году ставим рубеж до 30 тысяч тонн довести. Если брать все виды мяса - баранину, мясо птицы, то мы за 30 тысяч тонн уже вышли. Программа работает и уже дает результаты», - подчеркнул он.
«В принципе, настроение у сельчан хорошее в этом году и материальное положение улучшается. Существеннее обновляется техника, в этом году по сравнению с прошлым в 2 раза закуплено больше новой техники. Увеличивается применение новых технологий. Мы в этом году системно отрасль настроили на дальнейший рост. В следующем году мы с большим оптимизмом смотрим на это», - добавил У. Шукеев.
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