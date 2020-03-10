+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 5 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Матери семерых детей подарили квартиру в Туркестанской области

10 Марта 2020 11:54
Поделиться:
Матери семерых детей подарили квартиру в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Шардаринском районе произошло радостное событие. Матери​ семерых детей Карлыгаш Манаповой, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, неравнодушные граждане преподнесли хороший​ подарок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии​ «Nur Otan».

Новости по теме
23 тысячи квартир в рамках госинвестиций планируют построить в Казахстане в 2020 году
Бауыржан Байбек пригласил женщин участвовать в партийных праймериз В Таразе многодетные семьи и дети-сироты получили ключи от квартир 688 домов для переселенцев построят в этом году в СКО

Предприниматели и​ уважаемые в обществе люди, объединившись, в рамках программы​ «Қамқорлық» вручили ей ключи от трехкомнатной квартиры.

Радость многодетной матери пришел разделить заместитель​ акима Шардаринского​ района​ Бауыржан Шомпиев. Поздравив ее, он подчеркнул, что в будущем добрые инициативы будет продолжены.​

Всего в Туркестанской области при координации Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» в рамках программы​ «Қамқорлық» составлен список, в который включены​ ​ 1643 семьи. Программа, реализацию которой на личном контроле держит аким области Умирзак Шукеев, получила широкую поддержку общества. Филиал партии, ответственные управления, акиматы городов и районов проводят большую работу.​

На сегодня уже около​ 10 семей обрели жилье. Особый вклад в реализацию программы вносят предприниматели. Жителям оказывается поддержка в виде​ продуктов питания, финансовая и другая​ помощь. За этими семьями закреплено 1135 кураторов.​



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Социальная поддержка, Жилье,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив