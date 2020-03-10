Матери семерых детей подарили квартиру в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Шардаринском районе произошло радостное событие. Матери​ семерых детей Карлыгаш Манаповой, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, неравнодушные граждане преподнесли хороший​ подарок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии​ «Nur Otan».

Предприниматели и​ уважаемые в обществе люди, объединившись, в рамках программы​ «Қамқорлық» вручили ей ключи от трехкомнатной квартиры.

Радость многодетной матери пришел разделить заместитель​ акима Шардаринского​ района​ Бауыржан Шомпиев. Поздравив ее, он подчеркнул, что в будущем добрые инициативы будет продолжены.​

Всего в Туркестанской области при координации Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» в рамках программы​ «Қамқорлық» составлен список, в который включены​ ​ 1643 семьи. Программа, реализацию которой на личном контроле держит аким области Умирзак Шукеев, получила широкую поддержку общества. Филиал партии, ответственные управления, акиматы городов и районов проводят большую работу.​

На сегодня уже около​ 10 семей обрели жилье. Особый вклад в реализацию программы вносят предприниматели. Жителям оказывается поддержка в виде​ продуктов питания, финансовая и другая​ помощь. За этими семьями закреплено 1135 кураторов.​



