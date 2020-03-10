Матери семерых детей подарили квартиру в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Шардаринском районе произошло радостное событие. Матери семерых детей Карлыгаш Манаповой, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, неравнодушные граждане преподнесли хороший подарок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».
Предприниматели и уважаемые в обществе люди, объединившись, в рамках программы «Қамқорлық» вручили ей ключи от трехкомнатной квартиры.
Радость многодетной матери пришел разделить заместитель акима Шардаринского района Бауыржан Шомпиев. Поздравив ее, он подчеркнул, что в будущем добрые инициативы будет продолжены.
Всего в Туркестанской области при координации Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» в рамках программы «Қамқорлық» составлен список, в который включены 1643 семьи. Программа, реализацию которой на личном контроле держит аким области Умирзак Шукеев, получила широкую поддержку общества. Филиал партии, ответственные управления, акиматы городов и районов проводят большую работу.
На сегодня уже около 10 семей обрели жилье. Особый вклад в реализацию программы вносят предприниматели. Жителям оказывается поддержка в виде продуктов питания, финансовая и другая помощь. За этими семьями закреплено 1135 кураторов.
- 23 тысячи квартир в рамках госинвестиций планируют построить в Казахстане в 2020 году
- Социальные выплаты не будут сокращаться – Биржан Нурымбетов
- Где и как получить гарантированные соцпакеты для детей в Нур-Султане
- Сарыагашские аграрии не будут испытывать дефицит поливной воды в 2020 году
- В Казахстане примут меры по индексации пенсий, пособий и АСП
- Тепловизоры установлены на всех таможенных постах в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана