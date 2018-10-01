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Математик из Караганды: Закон о статусе педагога сократит нагрузку на учителей
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По мнению учителя математики на английском языке Карагандинской школы-интерната для одарённых детей имени Н. Нурмакова Екатерины Нипрук, повышение расходов на образование позволит продолжить работу по намеченным приоритетам в среднем образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Будучи учителем математики на английском языке Карагандинской школы-интерната для одарённых детей имени Н. Нурмакова Екатерина Нипрук на себе ощущает поддержку государства в виде реформ и нововведений, направленных на развитие человеческого капитала.
«На сегодняшний день для учителей созданы все условия для развития: функционируют центры педагогического мастерства при Назарбаев интеллектуальных школах, центры «Өрлеу», где учителя могут повышать свою квалификацию в рамках обновленного школьного содержания. Более 1 тыс учителей Карагандинской области прошли обучение английскому языку, что, несомненно, будет способствовать формированию казахстанского школьника как полиязычной личности», - считает Екатерина Нипрук.
Ее, как учителя, не может не радовать тот факт, что Президент считает необходимым принять закон о статусе педагога, который существенно сократит нагрузку на учителей.
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