Матчи суперкубка по футболу пройдут в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На новом стадионе «Turkistan arena» в Туркестане со 2 по 6 марта пройдут суперкубковые игры Казахстана по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В нем примут участие футбольные команды «Шахтер», «Астана», «Тобол», «Кайрат». В связи с карантинной ситуацией игры будут проходить без болельщиков. Каждый матч зрители смогут посмотреть в прямом эфире на телеканале «Qazsport», сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев.

«Отрадно, что на недавно открывшемся стадионе в областном центре проходят такие соревнования республиканского уровня. На стадионе созданы все условия для футболистов. Организационная коллегия будет прилагать усилия для проведения соревнований на высоком уровне. На Центральном стадионе 2 марта в полуфинале встретятся «Шахтер» – «Астана», 3 марта - «Тобол» и «Кайрат». А 5 марта состоится матч за 3-е место, 6 марта пройдет финальная встреча. Желаю всем командам удачи», - сказал руководитель управления.

Также в ходе брифинга главный санитарный врач области Нурбек Нышанов ознакомил с принятым постановлением по проведению суперкубка страны по футболу в Туркестане.

«Согласно постановлению, все члены штаба, игроки команд, спортсмены, представители СМИ и другие участники суперкубка должны пройти предварительное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. При этом сдать ПЦР тест необходимо в течение 3 суток до начала суперкубка. Все участники должны избегать рукопожатий или прямых контактов с другими людьми. Соревнования будут проходить с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима», - сказал Нурбек Нышанов.