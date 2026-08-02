Матч «Жениса» и «Елимая» в Астане завершился ничьей

Астанинский «Женис» и семейский «Елимай» сыграли вничью в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счетом 0:0, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Матч 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Женисом» и «Елимаем» прошел в Астане на стадионе «Астана Арена».

На протяжении встречи обе команды создали несколько опасных моментов, однако реализовать их не сумели. В итоге финальный свисток зафиксировал безголевую ничью — 0:0.

После этого матча в активе семейского «Елимая» стало 28 очков, а астанинский «Женис» набрал 23 очка. Обе команды располагаются в средней части турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

Ранее сообщалось, что «Тобол» вышел в третий раунд отбора Лиги конференций.