Матч с Казахстаном будет нелегким — бывший игрок сборной Бельгии

Местный телеканал RTBF взял интервью у бывшего игрока сборной Филиппа Альбера.

— У меня очень высокие ожидания; это чрезвычайно важный матч. Победа обеспечит выход в плей-офф. Я ожидаю серьезной игры от «красных дьяволов», которые невероятно профессиональны и сыграют так, как и должны. Мы не можем быть менее чем на 100% готовы к этому матчу. Надо сказать, что условия будут необычными. Дорога была немного длиннее обычного, мы знакомы с искусственным газоном, да и соперник тоже. Всегда сложно встречаться с таким сильным соперником. Мы должны быть готовы с самого начала и быть сосредоточенными, — сказал он.

По словам Альбера, работа была сделана в первом матче.

— Если в ответном матче все сложится не так удачно, и мы выиграем 1:0, я приму это без колебаний. Это сложный матч для нашей сборной, но у нас есть неоспоримые качества, чтобы его преодолеть. Важна только квалификация. Обстоятельства несколько необычны, и нам не стоит пытаться побить рекорды. Казахстан играет надежно дома, — поделился Филипп Альбер.

Напомним, 15 ноября на «Астана Арене» в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют сборные Казахстана и Бельгии. Прямую трансляцию игры будет вести телеканал Qazsport. Прямой эфир телеканала доступен по данный ссылке, а трансляция включится уже в 18:50.