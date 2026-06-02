Матч надежды: как футбол объединяет переселенцев в Газе

В Газе матчи, организованные бывшим профессиональным футболистом, стали для тысяч палестинцев возможностью ненадолго отвлечься от суровой реальности жизни в переполненных палатках, школах и поврежденных зданиях, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Бутсы взаймы

В районе Аль-Маваси, где песчаные пространства усеяны палатками, а за водой и продовольствием выстраиваются длинные очереди, Асаад аль-Аззаби готовится к матчу, совсем не похожему на те, к которым он привык прежде. До войны Аль-Аззаби выступал за футбольный клуб «Ат-Таджамму» в Рафахе. Тогда в распоряжении команды были футбольные поля, тренировочные залы, тренеры и необходимое оборудование. Сегодня же ему повезет, если удастся найти обувь для игры. »

— Иногда я одалживаю пару у друга или просто заклеиваю свои старые бутсы скотчем, — рассказывает он.

Сейчас Аль-Аззаби живет в лагере «Ар-Рахма», где нашли убежище люди, перемещенные из Рафаха. Аль-Аззаби живет один: его жена вместе с сыном, страдающим онкологическим заболеванием, уехали в Иорданию, чтобы пройти там лечение.

Условия в лагерях остаются крайне тяжелыми. По данным ООН, около 1,7 миллиона человек проживают примерно в 1 600 местах размещения вынужденных переселенцев по всему сектору Газа, большинство из которых представляют собой временные или стихийно возникшие поселения. Кроме того, доступ к чистой воде и санитарным услугам там крайне ограничен: большинство жителей зависят от подвоза воды автоцистернами и вынуждены справляться с последствиями ограничений на ввоз оборудования, топлива и материалов, необходимых для ремонта инфраструктуры.

Несмотря на повседневные трудности, связанные с обеспечением самых элементарных потребностей, Аль-Аззаби готовится к матчу с командой из соседнего лагеря. Перед началом игры он объясняет своей команде тактику, рисуя схему прямо на песке, после чего игроки пешком отправляются на поле, расположенное посреди палаток.

Этот матч — больше, чем просто спортивное соревнование. Для его участников и зрителей он становится возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от тягот повседневной жизни в лагере.

Вокруг импровизированного песчаного поля собираются дети и молодые люди, поддерживая игроков аплодисментами. Некоторые футболисты выходят на матч после нескольких часов, проведенных в очередях за едой, водой или возможностью зарядить аккумуляторы.

Создавая возможности из ничего

Алаа Абу Таха, арбитр Палестинской футбольной ассоциации и житель Рафаха, ставший вынужденным переселенцем, говорит, что футбол стал для многих жителей Газы «единственной отдушиной».

— Даже располагая самыми ограниченными ресурсами, мы стараемся играть. Сейчас спортивной инфраструктуры практически не осталось. Площадка, на которой мы стоим, изначально была предназначена для баскетбола и волейбола, но наши люди умеют создавать возможности буквально из ничего, — сказал он.

С начала войны спортивный сектор Газы понес масштабные потери. По данным Палестинской футбольной ассоциации, погибли сотни спортсменов. Значительный ущерб был нанесен и спортивной инфраструктуре: повреждены или разрушены игровые поля, спортивные базы и тренировочные залы. Однако даже эти потери не помешали жителям Аль-Маваси организовать чемпионат между лагерями.

Фото: Служба новостей ООН

День матча

Матч начинается в присутствии небольшой группы зрителей из числа перемещенных лиц. Аль-Аззаби выходит на поле в обуви, которую пришлось скреплять скотчем. По итогам встречи победу в матче со счетом 2:1 одерживает команда Аль-Аззаби. После финального свистка молодые люди поднимают его и товарищей по команде на плечи, а дети и подростки празднуют победу посреди палаток. На несколько мгновений повседневные тяготы жизни отходят на второй план, а футбол становится редким поводом для радости

— В этих тяжелых условиях возможность выйти на поле и сыграть такой матч очень много значит для нас, — сказал Аль-Аззаби. — Поздравляю наш лагерь с победой. Я посвящаю этот чемпионат своей жене и сыну, которые находятся в Иордании, и желаю сыну скорейшего выздоровления.

Для него эта победа значит гораздо больше, чем просто спортивный успех. Это послание семье, находящейся вдали от него, и попытка сохранить хотя бы часть своей прежней жизни футболиста — жизни, которая существовала до войны.

Ранее сообщалось, что система здравоохранения в секторе Газа функционирует в условиях катастрофического дефицита. 86% лабораторных материалов и компонентов для медицинских анализов, диагностики и переливания крови полностью исчерпаны.