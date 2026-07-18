Матч Франция-Англия за бронзу ЧМ-2026: где и во сколько смотреть казахстанцам

Сборные Франции и Англии встретятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 июля, а казахстанские болельщики смогут посмотреть ее в прямом эфире, передает агентство Kazinform.

Встреча пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида), который вмещает около 65 тысяч зрителей.

Для казахстанских болельщиков стартовый свисток прозвучит 19 июля в 02:00 по времени Астаны. По местному времени США матч начнется 18 июля в 17:00.

Прямую трансляцию встречи за бронзовые медали чемпионата мира покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

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