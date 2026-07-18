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    Матч Франция-Англия за бронзу ЧМ-2026: где и во сколько смотреть казахстанцам

    Сборные Франции и Англии встретятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 июля, а казахстанские болельщики смогут посмотреть ее в прямом эфире, передает агентство Kazinform.

    Матч Франция-Англия за бронзу ЧМ-2026: где и во сколько смотреть казахстанцам
    Фото: facebook.com / fifa

    Встреча пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида), который вмещает около 65 тысяч зрителей.

    Для казахстанских болельщиков стартовый свисток прозвучит 19 июля в 02:00 по времени Астаны. По местному времени США матч начнется 18 июля в 17:00.

    Прямую трансляцию встречи за бронзовые медали чемпионата мира покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

    Ранее сообщалось, что дым канадских лесных пожаров угрожает финалу ЧМ Испания — Аргентина.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор