Мать заявила об избиении дочери с аутизмом в центре развития в Кызылорде
Жительница города Кызылорда заявила, что сотрудница городского центра развития избивала ее дочь, у которой диагностирован аутизм, передает корреспондент Kazinform.
— Моя дочь с аутизмом уже некоторое время посещала центр развития. Как и любой родитель, я доверила своего ребенка этому учреждению. Однако недавно я столкнулась с совершенно неожиданной ситуацией. Руководитель центра по ошибке отправил мне видеозапись занятия, на котором находилась моя дочь. Я успела открыть это видео. Когда я его посмотрела, у меня едва не остановилось сердце. Моего особенного ребенка, который еще не заговорил и не может говорить, на протяжении месяца избивали. Моя дочь не может защитить себя, у нее нет возможности рассказать нам о происходящем. Даже когда ее бьют, она лишь смотрит широко раскрытыми глазами. Прошу правоохранительные органы, управление образования, уполномоченного по защите прав детей и другие компетентные учреждения срочно обратить внимание на это дело и принять соответствующие меры в рамках закона, — сказала Раушан Орынбай в своем видеообращении.
На запрос корреспондента агентства Kazinform по данному вопросу ответили в департаменте полиции Кызылординской области.
— По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В том числе сотрудники полиции изучают видеозаписи. В областное управление образования внесено соответствующее представление, — говорится в официальном ответе.
Напомним, 5 млн тенге выплатят девушке в Жамбылской области за врачебную ошибку.