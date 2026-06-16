Мать заявила об избиении дочери с аутизмом в центре развития в Кызылорде

— Моя дочь с аутизмом уже некоторое время посещала центр развития. Как и любой родитель, я доверила своего ребенка этому учреждению. Однако недавно я столкнулась с совершенно неожиданной ситуацией. Руководитель центра по ошибке отправил мне видеозапись занятия, на котором находилась моя дочь. Я успела открыть это видео. Когда я его посмотрела, у меня едва не остановилось сердце. Моего особенного ребенка, который еще не заговорил и не может говорить, на протяжении месяца избивали. Моя дочь не может защитить себя, у нее нет возможности рассказать нам о происходящем. Даже когда ее бьют, она лишь смотрит широко раскрытыми глазами. Прошу правоохранительные органы, управление образования, уполномоченного по защите прав детей и другие компетентные учреждения срочно обратить внимание на это дело и принять соответствующие меры в рамках закона, — сказала Раушан Орынбай в своем видеообращении.