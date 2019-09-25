Мать восьмерых детей подозревают в более чем 70 фактах мошенничества

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Следователи управления полиции города Туркестана направили в суд 19-томное уголовное дело в отношении матери восьмерых детей и бывшего госслужащего, подозреваемых в серии мошенничеств на несколько миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В декабре прошлого года в полицию Туркестана поступили десятки заявлений от жителей областного центра о том, что стали жертвами мошенницы, которая обманным путем выманила у них деньги. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Как рассказали потерпевшие, женщина входила к ним в доверие, предлагая за вознаграждение помощь в получении госсубсидий.

В целях раскрытия мошенничества в полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Туркестана, которая в свою очередь является матерью восьмерых детей, безработной. Самая старшая из детей вышла замуж, а самому маленькому исполнилось 2 года. Как призналась многодетная мать, данные преступления она совершила вместе с местным жителем, который работал в одном из государственных учреждений.

Следствием установлено, что молодая женщина вместе со знакомым входила в доверие к потерпевшим и путем мошенничества выманивала у них деньги, обещая помощь в получении субсидий по одной из госпрограмм. После получения денег аферисты скрывались из виду, а деньги тратили на свои нужды.

Подозреваемый находится под стражей, а многодетная мать под «подпиской о невыезде»

В настоявшее время следствием установлена причастность задержанных к более 70 фактам мошенничества. Уголовные дела вместе с обвинительным актом уже находятся на рассмотрении в суде. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил сумму около 10 млн тенге. На сегодня дополнительно в производстве следователей УП Туркестана находятся уголовные дела еще по 10 фактам мошенничеств, совершенных данной преступной «парой».