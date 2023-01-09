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Мат в общественном месте - как доказать свою правоту

9 Января 2023, 19:53
Мат в общественном месте - как доказать свою правоту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК ответили, как человеку доказать свою правоту в случае факта матерного выражения в его адрес в общественном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Казахстане за мат в общественном месте, а также за другие мелкие хулиганства может грозит штраф в размере 69 тысяч тенге или арест до 30 суток.

В МВД пояснили, что под общественным местом понимается транспорт, улица, магазины или иное общественное место.

На запрос МИА «Казинформ» в МВД также уточнили, что доказать человеку свою правоту можно через аудио- и видеозапись, а также с помощью свидетелей.

«В случае, если никто не может подтвердить факт матерного выражения, все равно можно обратиться в полицию для разбирательства», - добавили в ведомстве.

Полное решение по факту мелкого хулиганства будет приниматься судом.

Соответствующие изменения вносятся в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток.

3 января Президентом РК подписаны Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», а также поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма.


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