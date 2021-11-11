Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из домов в микрорайоне «Акбулак» мужчина забил до смерти свою жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что от рук супруга погибла 42-летняя мать троих детей.

«По словам матери убитой женщины, тревогу она забила, опасаясь, что зять снова напоил ее дочь, а дети остались без присмотра. Она вызвала участкового инспектора. 39-летний подозреваемый задержан. Свою вину он отрицает. Причину смерти матери троих детей установит судебно-медицинская экспертиза. На ее теле криминалисты обнаружили следы побоев», - сообщили в полиции.

Похожий случай произошел ранее - полицейские Алматинской области задержали мужчину, забившего свою жену до смерти и сбросившего ее тело в канал.