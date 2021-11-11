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Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы

11 Ноября 2021 20:50
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Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из домов в микрорайоне «Акбулак» мужчина забил до смерти свою жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что от рук супруга погибла 42-летняя мать троих детей.

«По словам матери убитой женщины, тревогу она забила, опасаясь, что зять снова напоил ее дочь, а дети остались без присмотра. Она вызвала участкового инспектора. 39-летний подозреваемый задержан. Свою вину он отрицает. Причину смерти матери троих детей установит судебно-медицинская экспертиза. На ее теле криминалисты обнаружили следы побоев», - сообщили в полиции.

Похожий случай произошел ранее - полицейские Алматинской области задержали мужчину, забившего свою жену до смерти и сбросившего ее тело в канал.


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Автор:

Еламан Турысбеков

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