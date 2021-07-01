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    10:49, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Мать с ребенком утонули в ВКО

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    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области утонули мать с ребенком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.⠀

    В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что несчастный случай произошел 29 июня в районе Алтай на окраине села Зубовск. Во время игры на реке Бухтарма по неосторожности в воду упала и утонула 8-летняя девочка. Со слов очевидцев, мать ребенка, женщина 1994 года рождения, пытаясь спасти ее, тоже утонула.

    «Утонувшую девочку искали спасатели, сотрудники местных исполнительных органов и полиции. Спасатели обнаружили тело в 10,5 км ниже по течению от того места, где ребенок упал в воду», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Отметим, с начала купального сезона в ВКО утонули уже 8 человек, из них 2 детей. Спасатели ДЧС ВКО настоятельно призывают граждан строго соблюдать правила поведения на воде.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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