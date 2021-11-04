Мать нанесла своему ребенку 16 ножевых ранений в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мать пыталась убить собственного ребенка в селе Отеген батыр Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 3 ноября около 15 часов в детскую больницу поселка Отеген батыра с множественными ножевыми ранениями госпитализирован 10-летний мальчик. В ходе проверки установлено, что ножевые ранения нанесла 37-летняя мать ребенка.

«В отношении матери назначена судебно-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о водворении ее в психиатрический диспансер. По данному факту ведется досудебное расследование согласно ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Назначен ряд экспертиз. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства дела», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подробности произошедшего были опубликованы в Сети. Сообщается, что скорую помощь вызвал дедушка мальчика, когда увидел в доме кровавое побоище.

«Врачи насчитали на теле ребенка 16 колото-резанных ножевых ранений спины, шеи, кисти рук. Успела нерадивая мать и порезать ему горло. Мальчик был в экстренном порядке поднят в операционный блок. У него также констатировали травматический и геморрагический шок. Операция прошла успешно, состояние ребенка тяжелое, но стабильное», - говорится в посте.