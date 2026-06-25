Мать-курьер с младенцем вернулась в Шымкент

Семья женщины, которую ранее заметили работающей курьером с младенцем на руках в Алматы, вернулась в Шымкент. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, после появления публикации в социальных сетях представители управления социальной защиты Алматы связались с семьей и предложили меры поддержки, включая варианты трудоустройства. Однако семья отказалась от предложенной помощи.

— Они покинули Алматы и сейчас проживают в Шымкенте вместе с родственниками, как и ранее, — сообщил Ербол Туякбаев в кулуарах Сената.

Вице-министр также прокомментировал критику в адрес ведомства после резонансной истории. По его словам, Министерство труда и социальной защиты населения не выступает против занятости женщин в декретном отпуске, в том числе в сфере платформенной занятости.

— Мы не говорили, что женщине нельзя работать. Речь шла о необходимости обеспечить безопасность матери и ребенка, если она осуществляет трудовую деятельность, — отметил он.

Кроме того, Ербол Туякбаев заявил, что при анализе ситуации не ставилась цель разглашать персональные данные семьи. По его словам, озвученная ранее информация использовалась для оценки социального положения домохозяйства.

В министерстве также подчеркнули необходимость соблюдения базовых требований безопасности со стороны сервисов доставки при привлечении к работе курьеров с детьми.

В свою очередь, сенатор Сергей Карплюк призвал рассматривать ситуацию с работающей мамой-курьером с позиции человеческого отношения.

По его словам, вопросы, связанные с поддержкой женщин и детей, необходимо рассматривать независимо от уровня дохода семьи.

— Если есть проблемы, связанные с детьми и мамами, их надо рассматривать предметно, без оговорок про доход. Здесь надо быть просто людьми, которые по-человечески должны подойти к этому вопросу и по возможности помочь, — сказал Сергей Карплюк.

Депутат отметил, что история с женщиной, которая работала курьером вместе с грудным ребенком, вызвала широкий общественный резонанс.

По его мнению, реакция представителей государственных органов на подобные ситуации должна учитывать не только формальные критерии, но и жизненные обстоятельства граждан.

Сергей Карплюк добавил, что вопросы поддержки матерей и семей с детьми должны оставаться в числе приоритетных направлений.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о том, что работающих матерей, в том числе подрабатывающих курьерами, планируют лишать социальных выплат.