Соцвыплаты матерям-курьерам отменять не планируют — Минтруда РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о том, что работающих матерей, в том числе подрабатывающих курьерами, планируют лишать социальных выплат, передает Kazinform.

В ведомстве заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Как пояснили в министерстве, неработающие родители, осуществляющие уход за ребенком, получают государственное социальное пособие до достижения ребенком полутора лет за счет средств республиканского бюджета. Эта выплата носит безусловный характер и сохраняется независимо от возможного трудоустройства получателя.

Для работающих родителей, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Они выплачиваются из Государственного фонда социального страхования и составляют 40% от среднемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка.

В Минтруда подчеркнули, что согласно Социальному кодексу РК прекращение таких выплат возможно только по добровольному заявлению самого получателя в случае выхода на работу.

Ведомство призвало СМИ, блогеров и администраторов пабликов внимательно относиться к интерпретации официальных заявлений и избегать формулировок, способных вводить граждан в заблуждение.

Гражданам рекомендовано ориентироваться на официальные разъяснения государственных органов, а при возникновении вопросов обращаться за уточнением информации в профильные ведомства.