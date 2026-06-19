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    Соцвыплаты матерям-курьерам отменять не планируют — Минтруда РК

    Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о том, что работающих матерей, в том числе подрабатывающих курьерами, планируют лишать социальных выплат, передает Kazinform.

    женщины-курьеры, матери-курьеры
    Фото: Kampus Production/Pexels

    В ведомстве заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

    Как пояснили в министерстве, неработающие родители, осуществляющие уход за ребенком, получают государственное социальное пособие до достижения ребенком полутора лет за счет средств республиканского бюджета. Эта выплата носит безусловный характер и сохраняется независимо от возможного трудоустройства получателя.

    Для работающих родителей, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Они выплачиваются из Государственного фонда социального страхования и составляют 40% от среднемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка.

    В Минтруда подчеркнули, что согласно Социальному кодексу РК прекращение таких выплат возможно только по добровольному заявлению самого получателя в случае выхода на работу.

    Ведомство призвало СМИ, блогеров и администраторов пабликов внимательно относиться к интерпретации официальных заявлений и избегать формулировок, способных вводить граждан в заблуждение.

    Гражданам рекомендовано ориентироваться на официальные разъяснения государственных органов, а при возникновении вопросов обращаться за уточнением информации в профильные ведомства.

    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор