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    14:45, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Мать и младенца спасли туркестанские врачи

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23-летней беременной женщине, доставленной в тяжелом состоянии, врачи Туркестанской областной клинической больницы вынуждены были сделать сразу две операции. Чтобы спасти жизнь матери и младенца, пациентке сначала сделали кесарево сечение, а чуть позже очистили левую часть печень от червей методом лапаротомии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Операция была проведена после экстренного диагностического, лабораторного и профильного обследования врачей. Из-за угрозы разрыва эхинококковой кисты, жизни матери и ребенка угрожала опасность. В настоящее время состояние матери и ребенка стабильное, их жизни ни чего не угрожает, они выписаны домой», – рассказал заведующий хирургическим отделением Максут Аймаганбетов.

    Как отметили в акимате, областная клиническая больница оснащена необходимым медицинским оборудованием для обеспечения потребностей населения. Всего с начала года в больнице провели 3501 сложных операций. В прошлом году на базе клинической больницы успешно провели около 12 тысяч операций.


    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область
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